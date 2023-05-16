Чи може роботодавець звільнити співробітника передпенсійного віку: точна відповідь Держпраці

В Україні люди похилого віку можуть вийти на пенсію, починаючи з 60 років. Проте багато громадян роблять вибір продовжувати працювати, якщо мають на це змогу. Права цих співробітників регулюються на рівні з усіма іншими відповідно до законодавства.

Чи можна під час скорочення штату звільнити співробітника передпенсійного віку, розповіли на сайті Управління інспекційної діяльності в Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Тримайте точну відповідь

Якщо трудовий договір між роботодавцем і працівником укладено на невизначений строк, він може бути розірваний у випадку змін в організації виробництва та праці. До цього ж входить і скорочення чисельності або штату працівників.

Однак коли відбувається скорочення штату, роботодавець повинен враховувати право на залишення на роботі, передбачене законодавством. Здебільшого його надають працівникам з вищою кваліфікацією та продуктивністю праці.

А якщо і кваліфікація, і продуктивність є однаковими в кількох працівників, тоді перевага надається тій людині, якій залишилося менш як три роки до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.

Таким чином, особи передпенсійного віку включені до категорії осіб, яким надано переважне право залишатися на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників за умови однакової продуктивності праці.

Хто отримає перерахунок пенсій у червні 2023

Цьогорічний перерахунок пенсій торкнеться тих пенсіонерів, які продовжують працювати та накопичили потрібну кількість стажу для перерахунку.

Умови для отримання доплати:

мати не менше 35 років стажу

мати виплату у розмірі щонайменше 7 000 гривень

Ті, хто підпадають під ці вимоги, зможуть отримати підвищення 1 200 гривень до своєї пенсії. Звісно, розміри виплат будуть відрізнятися та залежати від суми заробітної плати.

Крім того, перерахують пенсію:

пенсіонерам, які працюють та які станом на 1 березня отримали право на перерахунок, отримавши 24 місяці стажу

пенсіонерам, від моменту призначення пенсії яких або попереднього перерахунку минуло 2 роки

Тобто якщо пенсіонер продовжує працювати, але отримав перерахунок минулого року, у 2023 році його вже не отримає.