Меньше проверок и лишних функций: правительство начало реформу Гоструда

15:40 01.06.2026 Пн
3 мин
Реформа предусматривает обновление полномочий и цифровизацию работы службы
aimg Анастасия Мацепа
Фото: Правительство начало реформу Гоструда, которая предусматривает сокращение лишних функций и цифровизацию услуг ()

Правительство одобрило первый практический шаг в реформе Государственной службы Украины по вопросам труда. Кабмин обновил положение о Гоструда, убрав часть дублированных и устаревших функций и определив новые приоритеты работы ведомства.

Главное:

  • Кабмин обновил положение о Гоструда и начал реформу службы.
  • Из полномочий ведомства изымут ряд функций, которые дублируются с другими органами власти.
  • Часть административных процедур и экспертиз будет оптимизирована или отменена.
  • Гоструда получит новые полномочия по контролю за трудоустройством людей с инвалидностью.
  • Одним из ключевых направлений реформы станет цифровизация услуг.
  • Правительство планирует приблизить работу службы к стандартам стран ЕС.

Какие функции заберут у Гоструда

Принятое постановление определяет, какие полномочия должны остаться за Гоструда как органом государственного надзора в сфере труда и охраны труда, а какие больше не относятся к ее основным задачам.

В частности, из сферы ответственности службы изымаются отдельные вопросы, связанные с объектами повышенной опасности, функционированием рынка природного газа, контролем за рекламой услуг по трудоустройству и регистрацией технологических транспортных средств.

В правительстве объясняют, что такие изменения должны устранить дублирование полномочий с другими центральными органами исполнительной власти и сделать работу службы более понятной.

Что изменится в административных процедурах

Постановление также предусматривает оптимизацию ряда технических и бюрократических процедур, которые сейчас находятся в ведении Гоструда.

Речь идет, в частности, об экспертизах в сфере обращения со взрывчатыми материалами, безопасности горных работ, государственной экспертизе условий труда, техническом осмотре оборудования повышенной опасности и экспертизе отдельной проектной документации.

В Минэкономики отмечают, что такие функции не соответствуют обновленной модели работы службы и создают лишнюю административную нагрузку.

Какие полномочия усилят

Одновременно с пересмотром функций Гоструда получит новые социально важные полномочия.

В частности, служба будет контролировать выполнение нормативов и квот по трудоустройству лиц с инвалидностью, участвовать в оценке предприятий для получения государственной поддержки и приобщаться к процедурам компенсации работодателям расходов на создание доступных и безопасных условий труда.

''Комплексная реформа Гоструда, которую мы начинаем этим шагом, должна обеспечить прозрачность, эффективность и человекоцентричность работы этой инспекции - как для работодателей, так и для работников'', - отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак.

Следующий этап - цифровизация

После принятия постановления Минэкономики подготовит необходимые изменения в подзаконные акты для внедрения обновленных полномочий службы.

Отдельным направлением реформы станет цифровизация услуг Гоструда. Планируется постепенно перевести ключевые процедуры в электронный формат, упростить взаимодействие работодателей и работников с государством и повысить прозрачность работы службы.

В итоге правительство рассчитывает создать современную институцию с четким распределением полномочий, риск-ориентированным подходом к проверкам и цифровыми сервисами, которые будут соответствовать практикам стран Европейского Союза.

