Без військового квитка на роботу не візьмуть: у Держпраці назвали умови законної відмови
Під час укладення трудового договору українці зобов’язані подавати військово-обліковий документ. У разі його відсутності роботодавець має право відмовити у працевлаштуванні, і така відмова вважатиметься обґрунтованою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.
У Держпраці зазначили, що частина 2 статті 24 Кодексу законів про працю прямо не встановлює загального обов’язку подавати військово-обліковий документ при укладенні трудового договору. Водночас у нормі йдеться, що такі документи подаються у випадках, передбачених законодавством.
Що передбачає порядок військового обліку
Згідно з абзацом другим пункту 34 Порядку №1487, підприємства, установи та організації зобов’язані під час прийняття на роботу перевіряти наявність у громадян України військово-облікових документів.
Прийняття на роботу призовників, військовозобов’язаних та резервістів можливе лише після їх взяття на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ або відповідних підрозділах розвідувальних органів.
Чи можна відмовити у працевлаштуванні
Частина друга статті 22 КЗпП забороняє необґрунтовану відмову в прийнятті на роботу - тобто таку, що не пов’язана з професійними якостями працівника або не передбачена законом.
Водночас у Держпраці наголошують, що відсутність військово-облікового документа є законною підставою для відмови у працевлаштуванні. У такому разі дії роботодавця не вважатимуться порушенням трудового законодавства.
