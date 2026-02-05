ua en ru
Без військового квитка на роботу не візьмуть: у Держпраці назвали умови законної відмови

Четвер 05 лютого 2026 13:33
Без військового квитка на роботу не візьмуть: у Держпраці назвали умови законної відмови Фото: Військовий квиток (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Під час укладення трудового договору українці зобов’язані подавати військово-обліковий документ. У разі його відсутності роботодавець має право відмовити у працевлаштуванні, і така відмова вважатиметься обґрунтованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Читайте також: В Україні запрацювали нові правила бронювання для підприємств: що змінилося

У Держпраці зазначили, що частина 2 статті 24 Кодексу законів про працю прямо не встановлює загального обов’язку подавати військово-обліковий документ при укладенні трудового договору. Водночас у нормі йдеться, що такі документи подаються у випадках, передбачених законодавством.

Що передбачає порядок військового обліку

Згідно з абзацом другим пункту 34 Порядку №1487, підприємства, установи та організації зобов’язані під час прийняття на роботу перевіряти наявність у громадян України військово-облікових документів.

Прийняття на роботу призовників, військовозобов’язаних та резервістів можливе лише після їх взяття на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ або відповідних підрозділах розвідувальних органів.

Чи можна відмовити у працевлаштуванні

Частина друга статті 22 КЗпП забороняє необґрунтовану відмову в прийнятті на роботу - тобто таку, що не пов’язана з професійними якостями працівника або не передбачена законом.

Водночас у Держпраці наголошують, що відсутність військово-облікового документа є законною підставою для відмови у працевлаштуванні. У такому разі дії роботодавця не вважатимуться порушенням трудового законодавства.

Раніше РБК-Україна писало про запуск нової функції в застосунку "Резерв+", яка дозволяє чоловікам, що стають на військовий облік уперше, оформити його онлайн без відвідування ТЦК і проходження медкомісії, зокрема й перебуваючи за кордоном.

Також ми розповідали, що таке військово-облікова спеціальність (ВОС), як і коли її присвоюють призовникам, військовозобов’язаним та військовослужбовцям, як розшифровуються коди ВОС і де можна перевірити свою спеціальність, а також у яких випадках вона може змінюватися.

Мобілізація в Україні Військовий квиток Військовий облік Робота в Україні
