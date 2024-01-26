ЗМІ нарахували мінімум 3 тисячі загиблих російських офіцерів на війні проти України

На війні проти України загинули мінімум 3 тисячі російських офіцерів. Серед них щонайменше 800 були у званні від майора та вище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС.

Опозиційні російські ЗМІ підтвердили поіменну загибель 102 полковників, 240 підполковників та 450 майорів. Крім того, ЗМІ нарахували, що на війні проти України загинули мінімум 2278 молодших офіцерів - від лейтенанта до капітана.

ВВС називає втрату останніх найбільшим ударом по боєспроможності російських військ. У структурі російських збройних сил тільки офіцери навчені злагодженій взаємодії з іншими видами військ, зокрема, з артилерійськими підрозділами.

"Їхня втрата, на думку експертів, веде до серйозної втрати тактичної злагодженості. Простіше кажучи, підрозділи починають діяти по-різному, заважаючи один одному на полі бою і потрапляючи під дружній вогонь", - йдеться у матеріалі.

Загалом російським ЗМІ вдалося підтвердити поіменно 43 014 російських солдатів, які загинули на війні проти України. Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші.

Як зазначає російська служба ВВС, окупаційні війська все ще найбільше покладаються на мобілізованих. Серед так званих "елітних" російських військ найбільших втрат зазнають повітряно-десантні війська.

Російські втрати на війні

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Не розкриваються також втрати техніки, авіації та інших засобів війни.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 380 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили 990 росіян. Також з початку повномасштабної війни знищено вже 331 літак та 324 вертольоти РФ.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.