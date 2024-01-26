Втрати РФ в Україні перевищили 380 тисяч окупантів, - Генштаб

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 26 січня, склали 900 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 380 600 військових. Крім того, ЗСУ знищили 8 танків, 16 ББМ та 15 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 26.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 380 600 (+990) осіб ліквідовано;

танків - 6265 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 11637 (+16) од.;

артилерійських систем - 9082 (+15) од.;

РСЗВ - 972 од.;

засоби ППО - 660 од.;

літаків - 331 од.;

вертольотів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7033 од.;

крилаті ракети - 1845 (+1) од.;

кораблі/катери - 23 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12064 (+20) од.;

спеціальна техніка - 1425 (+5) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу, в Україні на фронті впродовж доби сталося 82 бойових зіткнення. Російські загарбники масштабно атакували на Мар'їнському напрямку. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські військові просунулися уздовж ділянки лінії фронту на південь від Новомихайлівки(на південний захід від Донецька). Також ЗСУ відкинули окупантів на північний схід від Завітного Бажання та просунулися на південний захід від Мирного.