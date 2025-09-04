"Менше хайпу": в ЦПД відповіли на повідомлення західних ЗМІ про "новий наступ Росії"

У Центрі протидії дезінформації закликали не розганяти паніку через гучні заголовки. Там пояснили, що наступ Росії триває понад рік, змінюється лише його інтенсивність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.
"Про який новий наступ на сході пишуть західні ЗМІ мені незрозуміло, бо наступ один і він триває вже стабільно понад рік з різними фазами активності росіян. Ці фази залежать від втрат та резервів. Менше хайпу, будь ласка", - звернувся до ЗМІ Ковалекно.
Раніше агентство опублікувало матеріал, у якому зазначало, що Росія нібито готує новий масштабний наступ проти України. Видання стверджує, що це питання стало одним із головних під час зустрічей європейських лідерів із президентом України Володимиром Зеленським, коли обговорювалися гарантії безпеки.
Також в матеріалі говорилось, що минулого тижня в Тулоні, на засіданні ради безпеки, німецькі та французькі чиновники аналізували пересування російських військ. За їхніми даними, Москва стягнула значні сили до району Покровська на Донеччині.
Нагадаємо, у середу російський диктатор Володимир Путін заявив, що можна домовитися про прийнятний варіант припинення війни, "якщо здоровий глузд переможе". В іншому випадку, він пригрозив, що доведеться вирішити все збройним шляхом.
В МЗС України швидко відреагували на погрози Путіна, нагадавши йому, що 3,5 роки російська армія не захопила жодного обласного центру України.
Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що територіальні поступки України призведуть лише до того, що Путін використає захоплені території як плацдарм для нападу на Європу, якщо та не зможе стати сильною.
Раніше президент України говорив, що не виключає застосування "корейського сценарію" після завершення війни в Україні.