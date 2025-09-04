"Жодного обласного центру за 3,5 роки війни": МЗС України відповіло на погрози Путіна

Росія за час повномасштабної війни не захопила жодного обласного центру України, втративши при цьому понад 1 млн солдатів.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Зокрема, у середу глава Кремля Володимир Путін заявив, що можна домовитися про прийнятний варіант припинення війни, "якщо здоровий глузд переможе". В іншому випадку, він пригрозив, що доведеться вирішити все збройним шляхом.

У відповідь на це українське МЗС підбило підсумки так званих "успіхів" Росії, які вже дуже сумнівні, якщо враховувати погрози російського диктатора.

Георгій Тихий зазначив, що станом на сьогодні Росія домоглася:

понад 1 млн убитих і поранених російських солдатів;

1% захопленої території України за останні 1000 днів, з яких 0,3% під час "літнього наступу";

під контроль РФ у 2014 році перейшло 4 українських адміністративних центри, тоді як Україна зберегла контроль над 23. Причому цифра залишається незмінною і на сьогодні, через 3,5 року повномасштабної війни;

також РФ витрачає 1 млрд доларів на день на безглузду війну, тоді як російська соціальна інфраструктура в руїнах, а економіка країни розвалюється.

Зазначивши все це, Тихий назвав три висновки:

"Росія не виграє, а Україна не програє. Російські матері і виробники "Лад" - дві реальні цільові аудиторії заяв Путіна. Тиск на Росію має бути серйозно посилено, щоб змусити Москву серйозно поставитися до мирного процесу, як заявив сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга", - резюмував речник МЗС України.