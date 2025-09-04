"Меньше хайпа": в ЦПД ответили на сообщения западных СМИ о "новом наступлении России"

"О каком новом наступлении на востоке пишут западные СМИ мне непонятно, потому что наступление одно и оно продолжается уже стабильно более года с различными фазами активности россиян. Эти фазы зависят от потерь и резервов. Меньше хайпа, пожалуйста", - обратился к СМИ Коваленко.

Что сообщило Bloomberg

Ранее агентство опубликовало материал, в котором отмечало, что Россия якобы готовит новое масштабное наступление против Украины. Издание утверждает, что этот вопрос стал одним из главных во время встреч европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда обсуждались гарантии безопасности.

Также в материале говорилось, что на прошлой неделе в Тулоне, на заседании совета безопасности, немецкие и французские чиновники анализировали передвижения российских войск. По их данным, Москва стянула значительные силы в район Покровска в Донецкой области.