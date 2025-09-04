"Менше хайпу": в ЦПД відповіли на повідомлення західних ЗМІ про "новий наступ Росії"

У Центрі протидії дезінформації закликали не розганяти паніку через гучні заголовки. Там пояснили, що наступ Росії триває понад рік, змінюється лише його інтенсивність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

"Про який новий наступ на сході пишуть західні ЗМІ мені незрозуміло, бо наступ один і він триває вже стабільно понад рік з різними фазами активності росіян. Ці фази залежать від втрат та резервів. Менше хайпу, будь ласка", - звернувся до ЗМІ Ковалекно.

Що повідомило Bloomberg

Раніше агентство опублікувало матеріал, у якому зазначало, що Росія нібито готує новий масштабний наступ проти України. Видання стверджує, що це питання стало одним із головних під час зустрічей європейських лідерів із президентом України Володимиром Зеленським, коли обговорювалися гарантії безпеки.

Також в матеріалі говорилось, що минулого тижня в Тулоні, на засіданні ради безпеки, німецькі та французькі чиновники аналізували пересування російських військ. За їхніми даними, Москва стягнула значні сили до району Покровська на Донеччині.