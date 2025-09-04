ua en ru
"Меньше хайпа": в ЦПД ответили на сообщения западных СМИ о "новом наступлении России"

Четверг 04 сентября 2025 11:21
"Меньше хайпа": в ЦПД ответили на сообщения западных СМИ о "новом наступлении России" Фото: руководитель ЦПД Андрей Коваленко (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

В Центре противодействия дезинформации призвали не разгонять панику из-за громких заголовков. Там объяснили, что наступление России продолжается более года, меняется лишь его интенсивность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

"О каком новом наступлении на востоке пишут западные СМИ мне непонятно, потому что наступление одно и оно продолжается уже стабильно более года с различными фазами активности россиян. Эти фазы зависят от потерь и резервов. Меньше хайпа, пожалуйста", - обратился к СМИ Коваленко.

Что сообщило Bloomberg

Ранее агентство опубликовало материал, в котором отмечало, что Россия якобы готовит новое масштабное наступление против Украины. Издание утверждает, что этот вопрос стал одним из главных во время встреч европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда обсуждались гарантии безопасности.

Также в материале говорилось, что на прошлой неделе в Тулоне, на заседании совета безопасности, немецкие и французские чиновники анализировали передвижения российских войск. По их данным, Москва стянула значительные силы в район Покровска в Донецкой области.

Напомним, в среду российский диктатор Владимир Путин заявил, что можно договориться о приемлемом варианте прекращения войны, "если здравый смысл победит". В противном случае, он пригрозил, что придется решить все вооруженным путем.

В МИД Украины быстро отреагировали на угрозы Путина, напомнив ему, что 3,5 года российская армия не захватила ни одного областного центра Украины.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что территориальные уступки Украины приведут лишь к тому, что Путин использует захваченные территории как плацдарм для нападения на Европу, если та не сможет стать сильной.

Ранее президент Украины говорил, что не исключает применения "корейского сценария" после завершения войны в Украине.

