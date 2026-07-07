Не менш як 2595 гривень: як оформити виплати у зв'язку з втратою годувальника
Не кожен родич померлого автоматично отримує право на виплати - для цього треба відповідати чітким умовам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пенсійного фонду України.
Хто має право на виплати
Отримати пенсію можуть не всі родичі, а лише ті, хто підпадає під визначені законом категорії:
- чоловік або дружина, батьки - якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
- діти до 18 років, а також старші діти з інвалідністю, встановленою до цього віку;
- діти, які навчаються на денній формі, - до 23 років;
- діти-сироти - до 23 років;
- члени сім'ї людини, яка зникла безвісти, - за умови, що були на її утриманні;
- чоловік, дружина, а за їх відсутності - один із батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся померлого, якщо вони не працюють і доглядають його дитину (дітей) до 8-річного віку.
Скільки складають виплати
Розмір пенсії залежить від кількості непрацездатних членів родини:
- одному члену сім'ї нараховують 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника;
- двом і більше - 100 відсотків такої пенсії, розподілені між ними порівну.
Мінімальні суми у 2026 році
Держава встановила нижню межу виплат залежно від кількості одержувачів:
- на одного непрацездатного члена сім'ї - 2361 гривня;
- на двох - 2833,20 гривні;
- на трьох і більше - 3541,50 гривні.
Гроші нараховують до завершення непрацездатності одержувача. А для людей пенсійного віку виплати призначають довічно.
Як оформити пенсію
Звернутися за призначенням можна двома способами:
- особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України;
- онлайн - через вебпортал електронних послуг ПФУ або портал Дія.
Головна умова - подати заяву протягом 12 місяців після смерті годувальника, інакше право на своєчасне призначення виплат може бути втрачено.
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