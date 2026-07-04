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Щоб не втратити пенсію: як перевірити, чи пройдено ідентифікацію в ПФУ

06:30 04.07.2026 Сб
2 хв
А ви пройшли фізичну ідентифікацію для отримання пенсії? Є спосіб перевірити
RBC.UA
Щоб не втратити пенсію: як перевірити, чи пройдено ідентифікацію в ПФУ Фото: як перевірити проходження пенсіонером фізичної ідентифікації (Getty Images)
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Пенсіонери мають надійний алгоритм, щоб пересвідчитися у проходженні своєї фізичної ідентифікації у 2026 році. Для цього працює спеціальний онлайн-сервіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Сервіс допомоги пенсіонерам

Сервіс "Моя ідентифікація" на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України дозволяє переконатися, що фізична ідентифікація відбулася і пенсійні виплати наступного року продовжаться.

Умови перевірки інформації

Для цього потрібно діяти за простим алгоритмом:

  1. Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
  2. Авторизуватись одним зі способів: за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису, ID.GOV.UA, та увійти до особистого кабінету.
  3. У меню ліворуч - обрати рубрику "Моя ідентифікація".
  4. Побачити інформацію про дату останньої ідентифікації та спосіб її проходження.

Детальніше про роботу сервісу - у відеоінструкції.

Нагадаємо, онлайн-перевірка є обов’язковою умовою для продовження пенсійних виплат у 2026 році для українців, які перебувають за кордоном або в окупації.

Процедуру можна пройти через звичайний відеодзвінок з попередньою заявкою на вебпорталі ПФУ.

Пенсіонери можуть отримати результат рішення про проходження відеоідентифікації на e-mail чи в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

Фізична ідентифікація для пенсіонерів також проходить і онлайн. Відеоконференцзв’язок з фахівцем Пенсійного фонду допоможе підтвердити право на отримання виплат від держави.

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