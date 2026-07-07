Не менее 2595 гривен: как оформить выплаты в связи с потерей кормильца
Не каждый родственник умершего автоматически получает право на выплаты - для этого нужно соответствовать четким условиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пенсионного фонда Украины.
Кто имеет право на выплаты
Получить пенсию могут не все родственники, а только подпадающие под определенные законом категории:
- муж или жена, родители - если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
- дети младше 18 лет, а также старшие дети с инвалидностью, установленной до этого возраста;
- дети, обучающиеся на дневной форме, - до 23 лет;
- дети-сироты - до 23 лет;
- члены семьи пропавшего без вести человека - при условии, что были на его содержании;
- муж, жена, а в их отсутствие - один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка умершего, если они не работают и ухаживают за его ребенком (детями) до 8-летнего возраста.
Сколько составляют выплаты
Размер пенсии зависит от количества нетрудоспособных членов семьи:
- одному члену семьи насчитывают 50 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца;
- двум и более - 100 процентов такой пенсии, распределенные между ними поровну.
Минимальные суммы в 2026 году
Государство установило нижний предел выплат в зависимости от количества получателей:
- на одного нетрудоспособного члена семьи - 2361 гривна;
- на двоих - 2833,20 гривны;
- на трех и более - 3541,50 гривны.
Деньги начисляют до завершения нетрудоспособности получателя. А для людей пенсионного возраста выплаты назначаются пожизненно.
Как оформить пенсию
Обратиться за назначением можно двумя способами:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
- онлайн - через вебпортал электронных услуг ПФУ или портал Действие.
Главное условие - подать заявление в течение 12 месяцев после смерти кормильца, иначе право на своевременное назначение выплат может быть утрачено.
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Юрист пояснил, что военная служба, а также обучение в вузах и на курсах повышения квалификации входят в общий стаж, учитываемый при начислении пенсии.
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