Не менее 2595 гривен: как оформить выплаты в связи с потерей кормильца

Фото: кто может получить пенсию 2595 гривен (facebook com kogupfu)

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Не каждый родственник умершего автоматически получает право на выплаты - для этого нужно соответствовать четким условиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пенсионного фонда Украины.

Кто имеет право на выплаты Получить пенсию могут не все родственники, а только подпадающие под определенные законом категории: муж или жена, родители - если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети младше 18 лет, а также старшие дети с инвалидностью, установленной до этого возраста;

дети, обучающиеся на дневной форме, - до 23 лет;

дети-сироты - до 23 лет;

члены семьи пропавшего без вести человека - при условии, что были на его содержании;

муж, жена, а в их отсутствие - один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка умершего, если они не работают и ухаживают за его ребенком (детями) до 8-летнего возраста. Сколько составляют выплаты Размер пенсии зависит от количества нетрудоспособных членов семьи: одному члену семьи насчитывают 50 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца;

двум и более - 100 процентов такой пенсии, распределенные между ними поровну. Минимальные суммы в 2026 году Государство установило нижний предел выплат в зависимости от количества получателей: на одного нетрудоспособного члена семьи - 2361 гривна;

на двоих - 2833,20 гривны;

на трех и более - 3541,50 гривны. Деньги начисляют до завершения нетрудоспособности получателя. А для людей пенсионного возраста выплаты назначаются пожизненно. Как оформить пенсию Обратиться за назначением можно двумя способами: лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

онлайн - через вебпортал электронных услуг ПФУ или портал Действие. Главное условие - подать заявление в течение 12 месяцев после смерти кормильца, иначе право на своевременное назначение выплат может быть утрачено.