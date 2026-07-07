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Главная » Жизнь » Общество

Не менее 2595 гривен: как оформить выплаты в связи с потерей кормильца

06:30 07.07.2026 Вт
2 мин
Пенсию за кормильца могут получить дети и другие родственники умершего
aimg Елена Чупровская
Не менее 2595 гривен: как оформить выплаты в связи с потерей кормильца Фото: кто может получить пенсию 2595 гривен (facebook com kogupfu)
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Не каждый родственник умершего автоматически получает право на выплаты - для этого нужно соответствовать четким условиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пенсионного фонда Украины.

Кто имеет право на выплаты

Получить пенсию могут не все родственники, а только подпадающие под определенные законом категории:

  • муж или жена, родители - если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
  • дети младше 18 лет, а также старшие дети с инвалидностью, установленной до этого возраста;
  • дети, обучающиеся на дневной форме, - до 23 лет;
  • дети-сироты - до 23 лет;
  • члены семьи пропавшего без вести человека - при условии, что были на его содержании;
  • муж, жена, а в их отсутствие - один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка умершего, если они не работают и ухаживают за его ребенком (детями) до 8-летнего возраста.

Сколько составляют выплаты

Размер пенсии зависит от количества нетрудоспособных членов семьи:

  • одному члену семьи насчитывают 50 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца;
  • двум и более - 100 процентов такой пенсии, распределенные между ними поровну.

Минимальные суммы в 2026 году

Государство установило нижний предел выплат в зависимости от количества получателей:

  • на одного нетрудоспособного члена семьи - 2361 гривна;
  • на двоих - 2833,20 гривны;
  • на трех и более - 3541,50 гривны.

Деньги начисляют до завершения нетрудоспособности получателя. А для людей пенсионного возраста выплаты назначаются пожизненно.

Как оформить пенсию

Обратиться за назначением можно двумя способами:

  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
  • онлайн - через вебпортал электронных услуг ПФУ или портал Действие.

Главное условие - подать заявление в течение 12 месяцев после смерти кормильца, иначе право на своевременное назначение выплат может быть утрачено.

Напомним, ранее мы писали, засчитывается ли служба в армии в пенсионный стаж .

Юрист пояснил, что военная служба, а также обучение в вузах и на курсах повышения квалификации входят в общий стаж, учитываемый при начислении пенсии.

Между тем стало известно, как проверить, пройдена ли физическая идентификация в Пенсионном фонде .

Пенсионеры могут воспользоваться специальным онлайн-сервисом на вебпортале ПФУ, чтобы убедиться, что выплаты продлятся и в следующем году.

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