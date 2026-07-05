Чи зараховується служба в армії до стажу: юрист назвав нюанс, який треба знати всім

Служба в армії може вплинути на стаж, який враховують під час призначення пенсії. Але це залежить від того, про який саме період ідеться та які документи його підтверджують.

Що таке страховий стаж

Страховий стаж - це період, за який людина щомісяця сплачувала страхові внески в розмірі не менше мінімального. Саме цей показник враховує Пенсійний фонд при нарахуванні майбутньої пенсії.

Стаж рахують територіальні органи Пенсійного фонду. Основа для розрахунку - дані системи персоніфікованого обліку.

Як рахують стаж до 2004 року

Система персоніфікованого обліку запрацювала не одразу. Норма про облік стажу за цими даними набрала чинності лише 1 січня 2004 року.

Тому за більш ранній період діють інші правила:

стаж до 1 січня 2004 року рахують на підставі документів;

порядок підтвердження такого стажу визначає постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637;

діє це у випадках, коли немає трудової книжки або потрібних записів у ній.

Служба в армії та навчання зараховуються до стажу

За словами адвоката, до трудового стажу входить не лише офіційна робота за наймом.

"Військова служба та перебування в партизанських загонах і з'єднаннях, служба в органах державної безпеки, внутрішніх справ та Національної поліції, незалежно від місця проходження служби, а також навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі зараховується до стажу роботи", - розповів Буліменко.

Ця норма закріплена в пунктах "в" та "д" частини третьої статті 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення". Тобто роки в армії, у виші чи на курсах підвищення кваліфікації не випадають зі стажу, а йдуть у загальний залік.