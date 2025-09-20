ua en ru
"Мені не подобається": Трамп відреагував на заліт російських МіГ-31К в Естонію

Вашингтон, Субота 20 вересня 2025 01:00
"Мені не подобається": Трамп відреагував на заліт російських МіГ-31К в Естонію Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Інцидент зі вторгненням російських літаків у повітряний простір Естонії може викликати проблеми.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в Овальному кабінеті.

Один із репортерів спитав главу держави, чи вважає він загрозою для НАТО вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії.

"Мені не подобається, коли таке стається. Це може викликати великі проблеми. Я скоро отримаю звіт про цю подію", - сказав Трамп.

Вторгнення російських літаків в Естонію

Нагадаємо, три російських винищувачі МіГ-31К порушили повітряний простір Естонії в п'ятницю, 19 вересня.

Борти рухалися курсом на Таллін і перебували над Естонією 12 хвилин. Для перехоплення військові підняли італійські винищувачі F-35.

Естонський уряд звернувся до НАТО з вимогою провести консультації, передбачені статтею 4 статуту Альянсу.

У НАТО та ЄС назвали небезпечною провокацією інцидент з російськими МіГ-31К.

В Міноборони Литви закликали рішуче відповісти на чергову російську провокацію і нагадали збиття російського Су-25 над Туреччиною у 2015 році.

