"Мне не нравится": Трамп отреагировал на залет российских МиГ-31К в Эстонию
Инцидент с вторжением российских самолетов в воздушное пространство Эстонии может вызвать проблемы.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Овальном кабинете.
Один из репортеров спросил главу государства, считает ли он угрозой для НАТО вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии.
"Мне не нравится, когда такое происходит. Это может вызвать большие проблемы. Я скоро получу отчет об этом событии", - сказал Трамп.
Вторжение российских самолетов в Эстонию
Напомним, три российских истребителя МиГ-31К нарушили воздушное пространство Эстонии в пятницу, 19 сентября.
Борта двигались курсом на Таллин и находились над Эстонией 12 минут. Для перехвата военные подняли итальянские истребители F-35.
Эстонское правительство обратилось к НАТО с требованием провести консультации, предусмотренные статьей 4 устава Альянса.
В НАТО и ЕС назвали опасной провокацией инцидент с российскими МиГ-31К.
В Минобороны Литвы призвали решительно ответить на очередную российскую провокацию и напомнили сбитие российского Су-25 над Турцией в 2015 году.