"Мне не нравится": Трамп отреагировал на залет российских МиГ-31К в Эстонию

Инцидент с вторжением российских самолетов в воздушное пространство Эстонии может вызвать проблемы.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Овальном кабинете.

Один из репортеров спросил главу государства, считает ли он угрозой для НАТО вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии.

"Мне не нравится, когда такое происходит. Это может вызвать большие проблемы. Я скоро получу отчет об этом событии", - сказал Трамп.