Мелоні запропонувала поширити 5-ту статтю НАТО на Україну без членства в Альянсі

"Очевидно, що центральним питанням є мир в Україні, і я думаю, що ми всі повинні докладати всіх можливих зусиль для сприяння мирному процесу, вітаючи американську ініціативу та всіх, хто хоче досягти мирного процесу. Але справедливий мир потребує чітких гарантій безпеки", - сказала Мелоні.

На її думку, ці гарантії безпеки завжди мають базуватися на НАТО, адже "це єдиний серйозний спосіб їх забезпечити".

"Далі вже є різні способи реалізації, і ми працюємо над своїми пропозиціями. Але, на мою думку, відправлення невизначених військових контингентів, британських чи будь-яких інших, є найскладнішим і, можливо, найменш ефективним рішенням. Я про це говорив, повторював і також виключив можливість того, що в цьому контексті можуть бути направлені італійські військові", - зазначила прем'єр Італії.

За її словами, потрібно розглядати більш довгострокові рішення, ніж просте відправлення військ в Україну.

"Інша справа - це питання миротворчих місій ООН, але це зовсім інша тема, адже такі місії розгортаються, коли мирний процес уже розпочато. І це не те, що наразі обговорюється. Повторюю, щодо цієї пропозиції я залишаюся дуже скептичним", - додала Мелоні.

Вона зазначила, що поширення дії 5-ї статті НАТО на Україну було б значно ефективніше.

"Це не те саме, що вступ до НАТО, але йдеться про поширення на Україну такої ж безпекової парасольки, яку мають країни НАТО. Це забезпечило б стабільні, довготривалі та реальні гарантії безпеки, більше ніж деякі з пропозицій, які я бачу зараз. Тому це одна з пропозицій, яку ми висуваємо", - уточнила Мелоні.

За словами глави італійського уряду, ця тема обговорюється. Її потрібно ще доопрацювати, але це ініціатива, над якою Італія працює і яку вона просуває.

"Це не означає, що вона буде реалізована, але ми вважаємо, що важливо зустрічатися, обговорювати ці питання й продовжувати роботу в цьому напрямку. Поки що немає конкретних термінів, але я бачу значний інтерес до цієї ідеї з боку наших співрозмовників", - додала вона.

Зазначимо, стаття 5 говорить про те, що напад на одного з членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів Альянсу.