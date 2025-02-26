Трамп порадив Україні "забути про НАТО"

Україні слід забути про вступ до НАТО. Адже, ймовірно, саме через бажання країни стати членом Альянсу російський диктатор Володимир Путін вирішив почати війну.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та CNN .

"Я зараз не буду про це говорити. Я можу сказати, забудьте про НАТО. Це, ймовірно, причина, через яку все (війна в Україні - ред.) почалося", - заявив Трамп.

Відповідаючи на питання журналіста, як йому вести переговори з Путіним, президент США сказав, що "він дуже розумний хлопець, дуже хитра людина".

"Я мав справу з дуже поганими людьми, але скажу вам, що стосується цього випадку, у нього не було наміру, на мій погляд, врегулювати цю війну. Я думаю, він хотів усього цього. Коли я був обраний, ми поговорили, і я думаю, що ми домовимося", - додав Трамп.

Він зазначив, що якби його не обрали президентом США, то Путін просто продовжував би "йти через Україну".