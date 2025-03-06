Мелони предложила распространить 5-ю статью НАТО на Украину без членства в Альянсе

"Очевидно, что центральным вопросом является мир в Украине, и я думаю, что мы все должны прилагать все возможные усилия для содействия мирному процессу, приветствуя американскую инициативу и всех, кто хочет достичь мирного процесса. Но справедливый мир требует четких гарантий безопасности", - сказала Мелони.

По ее мнению, эти гарантии безопасности всегда должны базироваться на НАТО, ведь "это единственный серьезный способ их обеспечить".

"Далее уже есть разные способы реализации, и мы работаем над своими предложениями. Но, по моему мнению, отправка неопределенных военных контингентов, британских или любых других, является самым сложным и, возможно, наименее эффективным решением. Я об этом говорил, повторял и также исключил возможность того, что в этом контексте могут быть направлены итальянские военные", - отметила премьер Италии.

По ее словам, нужно рассматривать более долгосрочные решения, чем простое отправление войск в Украину.

"Другое дело - это вопрос миротворческих миссий ООН, но это совсем другая тема, ведь такие миссии разворачиваются, когда мирный процесс уже начат. И это не то, что сейчас обсуждается. Повторяю, по этому предложению я остаюсь очень скептическим", - добавила Мелони.

Она отметила, что распространение действия 5-й статьи НАТО на Украину было бы значительно эффективнее.

"Это не то же самое, что вступление в НАТО, но речь идет о распространении на Украину такого же зонтика безопасности, который имеют страны НАТО. Это обеспечило бы стабильные, долговременные и реальные гарантии безопасности, больше чем некоторые из предложений, которые я вижу сейчас. Поэтому это одно из предложений, которое мы выдвигаем", - уточнила Мелони.

По словам главы итальянского правительства, эта тема обсуждается. Ее нужно еще доработать, но это инициатива, над которой Италия работает и которую она продвигает.

"Это не означает, что она будет реализована, но мы считаем, что важно встречаться, обсуждать эти вопросы и продолжать работу в этом направлении. Пока нет конкретных сроков, но я вижу значительный интерес к этой идее со стороны наших собеседников", - добавила она.

Отметим, статья 5 говорит о том, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов Альянса.