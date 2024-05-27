Мелоні про заклик Столтенберга дозволити Україні удари по РФ: нам треба бути обережними

У суботу, 26 травня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-союзники, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів на території Російської Федерації.

Він пояснив, що інакше українські військові не зможуть ефективно захистити територію України, особливо прикордонні райони, які нещадно атакує агресор.

Прохання України про дозвіл та реакція західних партнерів

Україна наголошує, що дозвіл вражати військові об'єкти на території РФ за допомогою західної зброї могла б унеможливити новий наступ агресора на Харківському напрямку та зменшити ракетні чи бомбові обстріли Росією українських цивільних об'єктів, такі як нещодавній удар по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, внаслідок якого загинули, за останніми даними, 14 мирних мешканців.

Двопартійна група конгресменів закликала міністра оборони США Ллойда Остіна дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по військових цілях на території Росії.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що його країна дозволила українським військовим завдавати ударів по об'єктах на території РФ британською зброєю.

Швеція також не проти застосування шведської зброї для таких ударів.

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