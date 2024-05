Група конгресменів закликала Пентагон дозволити Україні атакувати військові цілі у Росії

Голова Комітету з розвідки Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер заявив, що Україні можна було б надати дозвіл стріляти по стратегічних об'єктах в Росії "за певних обставин".

"Українські посадовці висловили серйозну стурбованість, заявивши, що ситуація зараз гірша, ніж будь-коли. Сполучені Штати повинні дозволити Україні за певних обставин використовувати зброю, яка може вражати цілі в Росії, тренувати на F-16 більше українських пілотів та посилити українські системи ППО", - зазначив він.

Законодавці вважають, що українці не можуть ефективно захищатися через політику адміністрації президента Джо Байдена, і це потрібно змінити.

"Наші українські союзники просять дозволу використовувати певні типи зброї, наданої США, для виконання операцій по стратегічних цілях в Росії чи на контрольованій Росією території. Це надзвичайно важливо, щоб адміністрація Байдена дозволила військовим лідерам України мати можливість здійснювати повний спектр операцій, необхідних, щоб відповісти на неспровоковану атаку Росії на їхню суверенну територію", - йдеться у листі, який підписали вже 13 конгресменів.

Today, Chairman @RepMikeTurner, head of the U.S. delegation to @NATOPAPress, Ranking Member @JAHimes, Representative @GerryConnolly, past president of the NATO Parliamentary Assembly, and additional Members of Congress urged @DeptofDefense to expedite resources to Ukraine. pic.twitter.com/rXDjAoh7k8