Мелони о призыве Столтенберга разрешить Украине удары по РФ: нам нужно быть осторожными

В субботу, 26 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-союзники, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории Российской Федерации.

Он пояснил, что иначе украинские военные не смогут эффективно защитить территорию Украины, особенно приграничные районы, которые беспощадно атакует агрессор.

Просьба Украины о разрешении и реакция западных партнеров

Украина подчеркивает, что разрешение поражать военные объекты на территории РФ с помощью западного оружия могло бы сделать невозможным новое наступление агрессора на Харьковском направлении и уменьшить ракетные или бомбовые обстрелы Россией украинских гражданских объектов, такие как недавний удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, в результате которого погибли, по последним данным, 14 мирных жителей.

Двухпартийная группа конгрессменов призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары американским оружием по военным целям на территории России.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна позволила украинским военным наносить удары по объектам на территории РФ британским оружием.

Швеция также не против применения шведского оружия для подобных ударов.

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