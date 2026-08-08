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Мелоні відкинула ультиматум Іспанії щодо прикордонних перевірок у Шенгені

00:39 08.08.2026 Сб
2 хв
До якого числа Італія збереже перевірки на кордонах?
aimg Пилип Бойко
Мелоні відкинула ультиматум Іспанії щодо прикордонних перевірок у Шенгені Фото: прем'єрка Італії Джорджа Мелоні (Flickr)
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Італія не планує скасовувати тимчасові прикордонні перевірки для мандрівників з Іспанії, попри вимоги Мадрида та погрози запровадити заходи у відповідь. Тимчасові обмеження були запроваджені після нового спалаху міграційної напруги, пов’язаної з масовим прибуттям мігрантів до іспанського ексклава Сеута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Рішення Італії означає додатковий контроль для частини мандрівників, зокрема тих, хто прибуває з інших країн Шенгенської зони. У Римі пояснюють це необхідністю оцінити можливі ризики для безпеки.

Іспанський уряд розкритикував рішення Італії та заявив, що може вжити "пропорційних заходів", якщо Рим не припинить перевірки та не повернеться до повного дотримання правил вільного пересування в Шенгенській зоні.

Італія залишить контроль щонайменше до 15 серпня

В офісі прем’єр-міністра Італії Джорджи Мелоні заявили, що країна не скасує заходи контролю найближчим часом.

"Італія не приймає ультиматумів чи вимог з-за кордону щодо національної безпеки та прикордонного контролю", - заявили в уряді.

У Римі зазначили, що перевірки діятимуть щонайменше до 15 серпня або довше - доки не буде повністю усунуто ризики для безпеки та терористичні загрози.

Італійська влада також заявила, що очікує нової міграційної хвилі в районі Сеути саме цього дня.

"Лише тоді, коли буде впевненість у відсутності ризиків безпеки чи тероризму для Італії, що не буде нової хвилі та що не буде нелегальних мігрантів, які прямують до європейської території, можна буде переглянути вже прийняті рішення", - заявили в уряді.

Міграція знову стала викликом для Шенгену

Тимчасове повернення внутрішнього прикордонного контролю стало одним із найбільш чутливих питань для Шенгенської зони, яка базується на принципі вільного пересування між країнами-учасницями.

Окремі держави ЄС останніми роками вже неодноразово посилювали контроль на внутрішніх кордонах через міграційний тиск, загрози безпеці або надзвичайні ситуації.

У випадку Італії уряд Мелоні пов’язує рішення не лише з міграційними потоками, а й із необхідністю перевірити можливі ризики для безпеки країни, пише видання.

Контекст заяви

Нагадаємо, іспанська Сеута зіткнулася з наймасштабнішою міграційною кризою за останні роки - за добу до анклаву прорвалися близько 60 тисяч людей. Для стабілізації ситуації влада направила до міста військових, а згодом оголосила про зведення захисного бар'єру на морському кордоні.

Тим часом Португалія посилює контроль над своїм морським кордоном через міграційну кризу в Сеуті. А Франція перекинула на кордон військових і дрони через вторгнення мігрантів.

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