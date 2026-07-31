Італія призупиняє дію Шенгену з Іспанією через мігрантів

Італія розглядала цей вимушений крок ще вранці 31 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Stampa , яка публікує заяву Міністерства внутрішніх справ Італії.

Італія закриває Шенген для Іспанії

Міністерство внутрішніх справ Італії наказало закрити морський та повітряний кордони з Іспанією, зазначає видання.

Рішення було прийнято після отримання останньої зібраної інформації, проаналізованої, зокрема, Комітетом з питань імміграції та безпеки кордонів. Його очолював міністр Маттео П'янтедозі сьогодні вранці в Міністерстві внутрішніх справ, пише La Stampa.

Крім того, після телефонної розмови між П'янтедозі та його французьким колегою Лораном Нуньєсом було узгоджено можливість посилення контролю вздовж сухопутного кордону.

Це відбудеться у межах угод про поліцейську співпрацю, підписаних раніше між Францією та Італією.

Італія проводитиме перевірки

Міністерство внутрішніх справ Італії заявило, що прикордонна поліція проводитиме "цільові, вибіркові перевірки" громадян третіх країн, які прибувають з Іспанії.

Це робитиметься для того, щоб перевірити, чи мають вони документи для подорожей у межах ЄС, повідомляє Reuters.

Як стало відомо The Guardian, Італія ще офіційно не повідомила жодного з партнерів про своє рішення призупиниті дію Шенгену з Іспанією.

Оновлено о 20.48

Пізніше премєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні офіційно заявила про тимчасове припинення режиму вільного пересування за Шенгенською угодою. Це стосується морського та повітряного сполучення з Іспанією. Прикордонний контроль відновлено.

"Це надзвичайний захід, прийнятий для захисту нацбезпеки та запобігання можливим наслідкам для нашої країни. Захід діятиме лише протягом необхідного часу, з особливою увагою до обмеження будь-якого впливу на літні туристичні потоки", - каже Мелоні.

Паралельно Італія готова підтримати кожну європейську ініціативу щодо надання допомоги іспанським інституціям. Йдеться про відновлення повного контролю над зовнішніми кордонами ЄС та вирішення поточної ситуації.

"Захист кордонів означає захист безпеки громадян, боротьбу з нелегальною імміграцією та боротьбу зі злочинними мережами, які торгують людьми", - уточнила Мелоні.

В ЄС вимагають закрити Шенген для Іспанії

Раніше РБК-Україна писало, що лідери низки європейських країн закликали призупинити участь Іспанії в Шенгені через масштабну міграційну кризу у Сеуті.

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила, що усі країни ЄС мають підтримати пропозицію Італії призупинити статус Іспанії у Шенгені. За її словами, Рим вже розглядає таку можливість, що раніше підтвердила італійська прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні.