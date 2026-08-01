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Португалія посилює контроль над своїм морським кордоном через міграційну кризу в Сеуті

20:30 01.08.2026 Сб
2 хв
Як країна посилює контроль?
aimg Едуард Ткач
Португалія посилює контроль над своїм морським кордоном через міграційну кризу в Сеуті Фото: влада закликає мешканців допомагати їм (Getty Images)
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Морська поліція та ВМС Португалії почали посилювати контроль над морським кордоном після того, як в іспанській Сеуті сталася міграційна криза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Зокрема, посилення контролю відбувається шляхом регулярного щоденного патрулювання як із моря, і з суші, вздовж узбережжя Алгарве Півдні країни.

"Ці дії здійснюються скоординованим та комплексним чином, гарантуючи розгортання сил як на морі, так і на суші, а також посилення спостереження, виявлення та перехоплення суден, які можуть бути пов'язані з нелегальною міграцією чи іншою незаконною діяльністю", - заявили у ВМС Португалії.

Також у морській поліції та ВМС наголосили, що "морська безпека - це спільна місія", тому закликали громадськість до співпраці у повідомленні про будь-яку підозрілу діяльність.

Варто додати, що в п'ятницю уряд Португалії заявив, що не вважає за необхідне призупиняти членство Іспанії в Шенгенській зоні через міграційну кризу в Сеуті, а також прохання деяких європейських країн з цього приводу. Там додали, що перебувають у постійному контакті з іспанською владою.

Міграційна криза у Сеуті

Нагадаємо, що Сеута днями зіткнулася із наймасштабнішою міграційною кризою за останні роки. За добу до міста прорвалося майже 60 тисяч людей. Для того, щоб стабілізувати ситуацію, влада Іспанії залучила військових.

На тлі інциденту низка європейських лідерів закликала тимчасово призупинити участь Іспанії в Шенгенській зоні.

Також ми писали, що, за словами єврокомісара з міграції Магнуса Бруннера, подальшого переміщення мігрантів до країн ЄС не буде.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на ситуацію відреагував президент США Дональд Трамп, заявивши, що інцидент схожий на "вторгнення".

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