Португалія посилює контроль над своїм морським кордоном через міграційну кризу в Сеуті

Морська поліція та ВМС Португалії почали посилювати контроль над морським кордоном після того, як в іспанській Сеуті сталася міграційна криза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo .

Зокрема, посилення контролю відбувається шляхом регулярного щоденного патрулювання як із моря, і з суші, вздовж узбережжя Алгарве Півдні країни.

"Ці дії здійснюються скоординованим та комплексним чином, гарантуючи розгортання сил як на морі, так і на суші, а також посилення спостереження, виявлення та перехоплення суден, які можуть бути пов'язані з нелегальною міграцією чи іншою незаконною діяльністю", - заявили у ВМС Португалії.

Також у морській поліції та ВМС наголосили, що "морська безпека - це спільна місія", тому закликали громадськість до співпраці у повідомленні про будь-яку підозрілу діяльність.

Варто додати, що в п'ятницю уряд Португалії заявив, що не вважає за необхідне призупиняти членство Іспанії в Шенгенській зоні через міграційну кризу в Сеуті, а також прохання деяких європейських країн з цього приводу. Там додали, що перебувають у постійному контакті з іспанською владою.