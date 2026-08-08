ua en ru
Сб, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Розвідка США пов'язала з Росією дрон у Лейпцигу біля українського літака, - WSJ

00:08 08.08.2026 Сб
2 хв
Американські розвідувальні дані вказують на те, що знайдений дрон належить РФ
aimg Юлія Маловічко
Розвідка США пов'язала з Росією дрон у Лейпцигу біля українського літака, - WSJ Фото: літак "Антонов" в аеропорту (з відкритих джерел)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Американська розвідка пов'язала з Росією інцидент в аеропорту Лейпциг-Галле у Німеччині, коли біля українського літака Ан-124 виявили дрон з вибухівкою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це
повідомили анонімні американські чиновники The Wall Street Journal.

Джерела, ознайомлені з розвідувальними звітами США про інцидент, пов'язують його саме з російською владою.

Сліж зазначити, що низка німецьких ЗМІ теж пов'язує Росію з виявленим у аеропорту дроном, який був начинений вибухівкою.

Однак, як нагадує WSJ, міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт поки не називав Росію серед можливих винуватців.

За його словами, розслідування має встановити, чи до інциденту були причетні іноземні держави, а саму НП він назвав "новим сценарієм загрози".

Інцидент в аеропорту Лейпцига

Роботу аеропорту Лейпцига тимчасово призупиняли в ніч на 5 серпня після виявлення підозрілого предмета біля українського літака, яким виявився дрон.

До безпілотника, який лежав лише за кілька метрів від Ан-124, був прикріплений пакет із вибухівкою, імовірно - пластичною речовиною Semtex. Співробітники федеральної поліції класифікували об'єкт як можливий саморобний вибуховий пристрій.

Знайдений тип вибухівки - Semtex - розробили в Чехословаччині в 1960-х роках, його використовують у військових цілях та для знесення будівель.

За даними органів безпеки ФРН, вибухівка не спрацювала лише через несправність детонатора, який згодом вилучив саперний підрозділ.

Аеропорт Лейпциг/Галле авіакомпанія "Антонов" регулярно використовує як базу для своїх вантажних літаків.

Спочатку передбачалося, що у літаку були боєприпаси, проте пізніше цю версію спростували.

РБК-Україна писало про кілька версій слідства щодо того, як дрон із вибухівкою опинився на землі неподалік літака Ан-124.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Лейпциг Дрони
Новини
Розвідка США пов'язала з Росією дрон у Лейпцигу біля українського літака, - WSJ
Розвідка США пов'язала з Росією дрон у Лейпцигу біля українського літака, - WSJ
Аналітика
За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом