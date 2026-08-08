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Мэлони отвергла ультиматум Испании по пограничным проверкам в Шенгене

00:39 08.08.2026 Сб
2 мин
До какого числа Италия сохранит проверки на границах?
aimg Филипп Бойко
Мэлони отвергла ультиматум Испании по пограничным проверкам в Шенгене Фото: премьер Италии Джорджа Мэлони (Flickr)
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Италия не планирует отменять временные пограничные проверки для путешественников из Испании, несмотря на требования Мадрида и угрозы ввести ответные меры. Временные ограничения были введены после новой вспышки миграционного напряжения, связанного с массовым прибытием мигрантов в испанский эксклав Сеута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Решение Италии означает дополнительный контроль для части путешественников, в том числе прибывающих из других стран Шенгенской зоны. В Риме объясняют это необходимостью оценить возможные риски безопасности.

Испанское правительство раскритиковало решение Италии и заявило, что может принять "пропорциональные меры", если Рим не прекратит проверки и не вернется к полному соблюдению правил свободного передвижения в Шенгенской зоне.

Италия оставит контроль по меньшей мере до 15 августа

В офисе премьер-министра Италии Джорджи Мэлони заявили, что страна не отменит меры контроля в ближайшее время.

"Италия не принимает ультиматумов или требований из-за границы по национальной безопасности и пограничному контролю", - заявили в правительстве.

В Риме отметили, что проверки будут действовать не менее 15 августа или дольше - пока не будут полностью устранены риски для безопасности и террористические угрозы.

Итальянские власти также заявили, что ожидают новой миграционной волны в районе Сеуты именно в этот день.

"Только тогда, когда будет уверенность в отсутствии рисков безопасности или терроризма для Италии, что не будет новой волны и не будет нелегальных мигрантов, направляющихся к европейской территории, можно будет пересмотреть уже принятые решения", - заявили в правительстве.

Миграция снова стала вызовом для Шенгена

Временное возвращение внутреннего пограничного контроля стало одним из наиболее чувствительных вопросов для Шенгенской зоны, основанной на принципе свободного передвижения между странами-участницами.

Отдельные государства ЕС в последние годы уже неоднократно усиливали контроль на внутренних границах из-за миграционного давления, угроз безопасности или чрезвычайных ситуаций.

В случае Италии правительство Мэлони связывает решение не только с миграционными потоками, но и необходимостью проверить возможные риски для безопасности страны, пишет издание.

Контекст заявления

Напомним, испанская Сеута столкнулась с самым масштабным миграционным кризисом за последние годы - за сутки в анклав прорвались около 60 тысяч человек. Для стабилизации ситуации власти направили в город военных, а впоследствии объявили о возведении защитного барьера на морской границе.

Между тем Португалия усиливает контроль над своей морской границей из-за миграционного кризиса в Сеуте. А Франция же перебросила на границу военных и дроны из-за вторжения мигрантов.

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