Мелоні пройшлася по Трампу через "неприйнятні" слова про Папу Римського

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні розкритикувала президента США Дональда Трампа за його "неприйнятні" висловлювання на адресу Папи Лева XIV.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та Clash Report.
"Я вважаю слова президента Трампа на адресу Святого Отця неприйнятними. Папа є главою Католицької Церкви, і цілком правильно та нормально, що він закликає до миру та засуджує всі форми війни", - наголосила Мелоні.
Водночас сам американський президент вважає, що йому немає за що вибачатись перед Папою Римським.
"Ми віримо в закон і порядок, а Папа Лев, схоже, має з цим проблеми. Немає за що вибачатися; він неправий", - сказав Трамп.
Нагадаємо, ввечері у неділю, 12 квітня, Дональд Трамп різко розкритикував Папу Римського Лева XIV, назвавши його "слабким у питаннях злочинності" та "жахливим у зовнішній політиці".
Президент США написав у своїй соцмережі Truth Social, що йому "не подобається Папа, який готовий сказати, що це ок (дати Ірану) володіти ядерною зброєю". Крім того, Трамп приписав собі обрання Лева.
Зазначимо, понтифік останнім часом засуджував ескалацію конфлікту на Близькому Сході та закликав політиків сісти за стіл переговорів, "а не за стіл, де ухвалюються рішення про смертоносні дії".
Зокрема, 29 березня Лев XIV сказав, що Бог відкидає молитви лідерів, які розпочинають війни і мають "руки, повні крові". Він додав, посилаючись на Біблію, що Ісус "не слухає молитви тих, хто веде війну, а відкидає їх".