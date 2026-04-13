Мелоні пройшлася по Трампу через "неприйнятні" слова про Папу Римського

"Я вважаю слова президента Трампа на адресу Святого Отця неприйнятними. Папа є главою Католицької Церкви, і цілком правильно та нормально, що він закликає до миру та засуджує всі форми війни", - наголосила Мелоні.

Водночас сам американський президент вважає, що йому немає за що вибачатись перед Папою Римським.

"Ми віримо в закон і порядок, а Папа Лев, схоже, має з цим проблеми. Немає за що вибачатися; він неправий", - сказав Трамп.

Що передувало

Нагадаємо, ввечері у неділю, 12 квітня, Дональд Трамп різко розкритикував Папу Римського Лева XIV, назвавши його "слабким у питаннях злочинності" та "жахливим у зовнішній політиці".

Президент США написав у своїй соцмережі Truth Social, що йому "не подобається Папа, який готовий сказати, що це ок (дати Ірану) володіти ядерною зброєю". Крім того, Трамп приписав собі обрання Лева.