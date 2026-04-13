Мелони прошлась по Трампу из-за "неприемлемых" слов о Папе Римском

"Я считаю слова президента Трампа в адрес Святого Отца неприемлемыми. Папа является главой Католической Церкви, и вполне правильно и нормально, что он призывает к миру и осуждает все формы войны", - подчеркнула Мелони.

В то же время сам американский президент считает, что ему не за что извиняться перед Папой Римским.

"Мы верим в закон и порядок, а Папа Лев, похоже, имеет с этим проблемы. Не за что извиняться; он неправ", - сказал Трамп.

Что предшествовало

Напомним, вечером в воскресенье, 12 апреля, Дональд Трамп резко раскритиковал Папу Римского Льва XIV, назвав его "слабым в вопросах преступности" и "ужасным во внешней политике".

Президент США написал в своей соцсети Truth Social, что ему "не нравится Папа, который готов сказать, что это ок (дать Ирану) обладать ядерным оружием". Кроме того, Трамп приписал себе избрание Льва.