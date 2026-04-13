Мелони прошлась по Трампу из-за "неприемлемых" слов о Папе Римском

21:38 13.04.2026 Пн
Считает ли президент США, что он должен извиниться?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Джорджа Мелони (Getty Images)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала президента США Дональда Трампа за его "неприемлемые" высказывания в адрес Папы Льва XIV.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Clash Report.

Читайте также: Папа Римский ответил Трампу после его обвинений

"Я считаю слова президента Трампа в адрес Святого Отца неприемлемыми. Папа является главой Католической Церкви, и вполне правильно и нормально, что он призывает к миру и осуждает все формы войны", - подчеркнула Мелони.

В то же время сам американский президент считает, что ему не за что извиняться перед Папой Римским.

"Мы верим в закон и порядок, а Папа Лев, похоже, имеет с этим проблемы. Не за что извиняться; он неправ", - сказал Трамп.

Что предшествовало

Напомним, вечером в воскресенье, 12 апреля, Дональд Трамп резко раскритиковал Папу Римского Льва XIV, назвав его "слабым в вопросах преступности" и "ужасным во внешней политике".

Президент США написал в своей соцсети Truth Social, что ему "не нравится Папа, который готов сказать, что это ок (дать Ирану) обладать ядерным оружием". Кроме того, Трамп приписал себе избрание Льва.

Отметим, понтифик в последнее время осуждал эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и призвал политиков сесть за стол переговоров, "а не за стол, где принимаются решения о смертоносных действиях".

В частности, 29 марта Лев XIV сказал, что Бог отвергает молитвы лидеров, которые начинают войны и имеют "руки, полные крови". Он добавил, ссылаясь на Библию, что Иисус "не слушает молитвы тех, кто ведет войну, а отвергает их".

Пехота не понадобилась. Украинские роботы впервые захватили позицию россиян, - Зеленский
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
