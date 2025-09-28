UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

В Мелітополі бійці ГУР знищили "буханку" з російськими операторами дронів (відео)

Фото: ліквідовано авто з операторами дронів окупантів (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

На закритій базі окупантів у Мелітополі бійці української розвідки провели спецоперацію, внаслідок якої ліквідували чотирьох російських операторів дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

У суботу, 27 вересня, на території авіамістечка у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області стався потужний вибух. Закрита військова база російських загарбників перебувала під охороною, яка не завадила українським розвідникам. 

У ході складної та результативної операції було знищено автомобіль УАЗ, відомий як "буханка". Усередині машини перебували щонайменше четверо військових РФ -  оператори безпілотних літальних апаратів, які загинули внаслідок вибуху.

Ліквідація ворожого автомобіля з фахівцями з управління дронами стала важливим ударом по можливостях окупантів здійснювати повітряну розвідку та атаки на позиції українських сил. 

 

Спецоперації ГУР

Нещодавно українські спецпризначенці провели чергову успішну операцію у тимчасово окупованому Криму, знищивши два транспортні Ан-26 та кілька РЛС.

Нагадаємо, майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вперше в історії знищили два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" в тимчасово окупованому Криму. Також був уражений черговий багатоцільовий гелікоптер окупантів Мі-8.

Раніше бійці ГУР у Криму знищили одразу кілька ключових систем російської ППО та зв’язку, серед яких комплекс С-400.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольГУРВійна в Україні