У Криму "Примари" ГУР спалили два літаки Ан-26 і радіолокаційні станції ворога

Українські спецпризначенці провели чергову успішну операцію у тимчасово окупаваному Криму, знищивши два транспортні Ан-26 та кілька РЛС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Крім авіації, під удар потрапили й об’єкти протиповітряної оборони. "Примари" уразили російську радіолокаційну станцію надводної обстановки, а також берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" спалили два транспортні літаки Ан-26, які перебували на аеродромі російських загарбників.

Нагадаємо, майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вперше в історії знищили два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" в тимчасово окупованому Криму. Також був уражений черговий багатоцільовий гелікоптер окупантів Мі-8.

Раніше спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив у Криму одразу кілька ключових систем російської ППО та зв’язку, серед яких комплекс С-400.

На початку літа українські дрони спецпідрозділу “Примари” також успішно уразили російську систему ППО С-400 в Криму. Під удар потрапили радари управління й виявлення, а також пускова установка.

Окрім того, в окупованому росіянами Криму, неподалік від міста Саки, було знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".