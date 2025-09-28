RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Мелитополе бойцы ГУР уничтожили "буханку" с российскими операторами дронов (видео)

Фото: ликвидировано авто с операторами дронов оккупантов (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

На закрытой базе оккупантов в Мелитополе бойцы украинской разведки провели спецоперацию, в результате которой ликвидировали четырех российских операторов дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

В субботу, 27 сентября, на территории авиагородка во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошел мощный взрыв. Закрытая военная база российских захватчиков находилась под охраной, которая не помешала украинским разведчикам.

В ходе сложной и результативной операции был уничтожен автомобиль УАЗ, известный как "буханка". Внутри машины находились по меньшей мере четверо военных РФ - операторы беспилотных летательных аппаратов, которые погибли в результате взрыва.

Ликвидация вражеского автомобиля со специалистами по управлению дронами стала важным ударом по возможностям оккупантов осуществлять воздушную разведку и атаки на позиции украинских сил.

 

 

Спецоперации ГУР

Недавно украинские спецназовцы провели очередную успешную операцию во временно оккупированном Крыму, уничтожив два транспортных Ан-26 и несколько РЛС.

Напомним, мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" впервые в истории уничтожили два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" во временно оккупированном Крыму. Также был поражен очередной многоцелевой вертолет оккупантов Ми-8.

Ранее бойцы ГУР в Крыму уничтожили сразу несколько ключевых систем российской ПВО и связи, среди которых комплекс С-400.

Читайте РБК-Украина в Google News
МелитопольГУРВойна в Украине