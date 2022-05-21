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У Мелітополі окупанти видають пенсіонерам рублі в обмін на персональні дані, - Запорізька ОВА

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Мелітополь, Субота 21 травня 2022 04:55
У Мелітополі окупанти видають пенсіонерам рублі в обмін на персональні дані, - Запорізька ОВА Фото: у Мелітополі окупанти роздають пенсіонерам рублі в обмін на персональні дані (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В окупованому Мелітополі Запорізької області загарбники почали видавати пенсіонерам по 10 тисяч рублів в обмін на персональні дані. Це відбувалося в центрі надання адміністративних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Запорізької обласної військової адміністративної адміністрації.

Обмінюють персональні дані на гроші і в селищі міського типу Михайлівка. Російські окупанти реєструють пенсіонерів нібито для виплати їм пенсій.

"У Василівці росіяни анонсують роздачу 10 тисяч рублів для соціально незахищених груп населення - пенсіонерів та працівників бюджетної сфери. При собі вимагають документи. Але для чого дійсно збирають персональну інформацію у всіх цих випадках поки не відомо", - йдеться в повідомленні.

У Мелітополі окупаційна влада намагається популяризувати новий ідеологічний напрям. У місті почали з'являтися банери до 220-річчя створення Таврійської губернії. Ймовірно, таким чином росіяни спробують виправдати створення нових квазіреспублік на території південних регіонів України.

Крім того, жителі села Інженерне Пологівського району повідомляють, що на території громади знаходиться велика кількість окупантів. Село знаходиться на межі гуманітарної катастрофи, і відсутні ліки. При цьому більшість пенсіонерів не можуть отримати пенсію.

Нагадаємо, в Мелітополі прогримів вибух біля російської комендатури і була перестрілка.

Ми також писали про те, що у Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів.

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