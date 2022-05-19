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В Мелитополе прогремел взрыв возле российской комендатуры и была перестрелка. С путей сошел бронепоезд

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Мелитополь, Четверг 19 мая 2022 01:05
В Мелитополе прогремел взрыв возле российской комендатуры и была перестрелка. С путей сошел бронепоезд Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Мелитополе, временно занятом российскими войсками, произошел взрыв, предварительно около здания комендатуры оккупантов. После этого захватчики устроили перестрелку.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на вечернюю сводку Запорожской областной военной администрации.

"В Мелитополе сегодня (в среду, 18 мая, - Ред.) раздался взрыв. После него россияне начали перестрелку. По свидетельству местных, взрыв гранаты произошел вблизи российской комендатуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, при помощи Движения Сопротивления Запорожской области в Мелитополе с путей сошел российский бронепоезд.

"Железнодорожные вагоны, перевозившие личный состав и боеприпасы, перевернулись, от чего боекомплект сдетонировал", - рассказали в ОВА.

Отмечается, что военные РФ на временно оккупированных территориях Запорожской области не привлекают железнодорожников для обслуживания ж/д подъездных путей, но продолжают эксплуатировать их с перегрузкой - это приводит к ускоренному износу путей.

"Российские захватчики боятся ночной "партизанщины" и начинают учить украинский язык - об этом стало известно из перехваченных телефонных разговоров оккупантов, которые жалуются на атаки украинцев в Запорожской области. Что интересно: в конце разговора захватчики переходят на украинский и прощаются словами "До свидания". Еще немного и мы научим их говорить "Слава Украине!"" - рассказали в ОВА.

Также сообщается, что оккупационные "власти" не оставляют попыток заставить жителей Мелитополя платить за коммунальные услуги наличными в кассы предприятий.

"Горожане рассказывают, что появились неизвестные, представляемые ответственными работниками предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, и предлагают абонентам платить по счетам именно им "из рук в руки"", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе местные партизаны ликвидировали нескольких вражеских офицеров высокого ранга.

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Мелитополь Запорожская область Взрыв Война России против Украины
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