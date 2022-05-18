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Взрыв в оккупированном Мелитополе: партизаны подорвали бронепоезд оккупантов

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Мелитополь, Среда 18 мая 2022 14:13
Взрыв в оккупированном Мелитополе: партизаны подорвали бронепоезд оккупантов Иллюстративное фото: в Мелитополе партизаны подорвали бронепоезд оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Мелитополе партизаны подорвали бронепоезд российских оккупантов. Количество пострадавших и погибших уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".

По данным издания, взрывчатка, установленная на рельсах, сдетонировала под вагоном с личным составом. В результате взрыва повредилось железнодорожное полотно и техника.

Напомним, ранее сообщалось о мощном взрыве в Мелитополе, в результате которого перекрыли дорогу на Запорожье.

Ранее сообщалось, оккупационные власти Мариуполя готовятся провести так называемый "референдум" о присоединении к России.

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