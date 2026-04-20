Meest Почта повышает тарифы: сколько сейчас будут стоить услуги
Логистический оператор Meest Почта обновляет стоимость своих услуг с 20 апреля 2026 года. Корректировка тарифов коснется основной сетки отправлений по всей стране.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Meest почту.
Главное:
- Тарифы вырастут на 10-20 грн. Изменения для большинства стандартных посылок остаются умеренными.
- Причина - расходы на логистику. Компания объясняет решение подорожанием топлива и обслуживания инфраструктуры.
- Документы и мелкие посылки. Доставка документов будет стоить от 60 грн, посылок до 2 кг - от 60 грн в пределах города.
- Скидка 10% в приложении. Meest сохраняет специальное предложение для тех, кто оформляет отправления онлайн.
Новые цены на самые популярные услуги
Обновление тарифов касается как частных клиентов, так и малого бизнеса. Наиболее популярные категории - посылки до 2 кг и 5 кг - остаются в конкурентном ценовом диапазоне.
Стоимость доставки сейчас будет составлять:
- Документы: 60 грн в пределах города и 65-70 грн по Украине.
- Посылки до 2 кг: 60 грн в городе и 75-80 грн между городами.
- Посылки до 5 кг: 95 грн по городу и 100-110 грн по Украине.
Окончательная цена зависит от выбранного формата: доставка в отделение или почтомат. Для паллет был внедрен отдельный тариф в пределах областных центров, что позволило снизить стоимость локальной логистики в этом сегменте.
Что останется бесплатным и как сэкономить
Несмотря на рост цен, компания сохраняет ряд преимуществ для пользователей. В частности, упаковочные материалы в определенных форматах будут предоставляться бесплатно.
Также неизменной остается услуга бесплатного возврата отправлений весом до 30 кг в случае отказа получателя.
Чтобы минимизировать влияние новых тарифов на собственный бюджет, клиенты могут воспользоваться цифровыми инструментами. При оформлении посылок через мобильное приложение Meest Почта продолжает действовать автоматическая скидка 10% на доставку.
