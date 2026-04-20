Главная » Жизнь » Изменения

Meest Почта повышает тарифы: сколько сейчас будут стоить услуги

15:13 20.04.2026 Пн
Несмотря на изменение тарифов, оператор оставил некоторые услуги бесплатными. О чем идет речь?
aimg Василина Копытко
Meest Почта повышает тарифы: сколько сейчас будут стоить услуги Тарифы вырастут на 10-20 гривен (фото: Getty Images)

Логистический оператор Meest Почта обновляет стоимость своих услуг с 20 апреля 2026 года. Корректировка тарифов коснется основной сетки отправлений по всей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Meest почту.

Главное:

  • Тарифы вырастут на 10-20 грн. Изменения для большинства стандартных посылок остаются умеренными.
  • Причина - расходы на логистику. Компания объясняет решение подорожанием топлива и обслуживания инфраструктуры.
  • Документы и мелкие посылки. Доставка документов будет стоить от 60 грн, посылок до 2 кг - от 60 грн в пределах города.
  • Скидка 10% в приложении. Meest сохраняет специальное предложение для тех, кто оформляет отправления онлайн.

Новые цены на самые популярные услуги

Обновление тарифов касается как частных клиентов, так и малого бизнеса. Наиболее популярные категории - посылки до 2 кг и 5 кг - остаются в конкурентном ценовом диапазоне.

Стоимость доставки сейчас будет составлять:

  • Документы: 60 грн в пределах города и 65-70 грн по Украине.
  • Посылки до 2 кг: 60 грн в городе и 75-80 грн между городами.
  • Посылки до 5 кг: 95 грн по городу и 100-110 грн по Украине.

Окончательная цена зависит от выбранного формата: доставка в отделение или почтомат. Для паллет был внедрен отдельный тариф в пределах областных центров, что позволило снизить стоимость локальной логистики в этом сегменте.

Что останется бесплатным и как сэкономить

Несмотря на рост цен, компания сохраняет ряд преимуществ для пользователей. В частности, упаковочные материалы в определенных форматах будут предоставляться бесплатно.

Также неизменной остается услуга бесплатного возврата отправлений весом до 30 кг в случае отказа получателя.

Чтобы минимизировать влияние новых тарифов на собственный бюджет, клиенты могут воспользоваться цифровыми инструментами. При оформлении посылок через мобильное приложение Meest Почта продолжает действовать автоматическая скидка 10% на доставку.

