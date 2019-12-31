Медведев заявил, что "взаимные претензии" урегулированы после подписания газового контракта

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По его словам, транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что все вопросы по транзиту российского газа через Украину урегулированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Медведева.

По его словам, прокачка газа продолжится на условиях, устраивающих все стороны.

"Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны. Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться", - написал Медведев.

Глава российского правительства добавил, что новый газовый контракт на пять лет между Украиной и РФ является компромиссом, который необходимо было найти.

Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной – это компромисс, который необходимо было найти. На... Опубліковано Дмитрієм Медведевим Понеділок, 30 грудня 2019 р.

Напомним, Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, НАК и "Газпром" подписали соглашение об урегулировании, благодаря которому удалось защитить Украину от штрафа по положению контракта "бери или плати", который бы превышал 80 млрд долларов.