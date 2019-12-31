ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Медведев заявил, что "взаимные претензии" урегулированы после подписания газового контракта

Новости » Политика     31.12.2019 - 11:59
Медведев заявил, что "взаимные претензии" урегулированы после подписания газового контракта
Фото: Дмитрий Медведев

По его словам, транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что все вопросы по транзиту российского газа через Украину урегулированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Медведева.

По его словам, прокачка газа продолжится на условиях, устраивающих все стороны.

"Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны. Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться", - написал Медведев.

Глава российского правительства добавил, что новый газовый контракт на пять лет между Украиной и РФ является компромиссом, который необходимо было найти.

Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной – это компромисс, который необходимо было найти. На...

Опубліковано Дмитрієм Медведевим Понеділок, 30 грудня 2019 р.

Напомним, Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, НАК и "Газпром" подписали соглашение об урегулировании, благодаря которому удалось защитить Украину от штрафа по положению контракта "бери или плати", который бы превышал 80 млрд долларов.

Болгария намерена получать российский газ из "Турецкого потока" Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет, - Зеленский
Новости Украины Российская Федерациягаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь