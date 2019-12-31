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Медведєв заявив, що "взаємні претензії" врегульовані після підписання газового контракту

Новини » Політика     31.12.2019 - 11:59
Медведєв заявив, що "взаємні претензії" врегульовані після підписання газового контракту
Фото: Дмитро Медвєдєв

За його словами, транзит російського газу через Україну продовжиться на умовах, які влаштовують усі сторони

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що всі питання щодо транзиту російського газу через Україну врегульовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Медведєва.

За його словами, прокачування газу продовжиться на умовах, які влаштовують усі сторони.

"Тепер всі питання врегульовані, взаємні претензії припинені. Транзит російського газу через Україну продовжиться на умовах, які влаштовують усі сторони. Підписання документів показує, що навіть у найскладніших питаннях можна розмовляти і домовлятися", - написав Медведєв.

Глава російського уряду додав, що новий газовий контракт на п'ять років між Україною і РФ є компромісом, який необхідно було знайти.

Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной – это компромисс, который необходимо было найти. На...

Опубліковано Дмитрієм Медведевим Понеділок, 30 грудня 2019 р.

Нагадаємо, Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, НАК і "Газпром" підписали угоду про врегулювання, завдяки якому вдалося захистити Україну від штрафу за положенням контракту "бери або плати", який би перевищував 80 млрд доларів.

Болгарія має намір отримувати російський газ з "Турецького потоку" Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п’ять років, - Зеленський
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