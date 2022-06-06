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Медведев отреагировал на введение шестого пакета санкций, назвав европейцев "имбецилами"

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Россия, Понедельник 06 июня 2022 12:05
Медведев отреагировал на введение шестого пакета санкций, назвав европейцев "имбецилами" Фото: Дмитрий Медведев (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал 6 пакет санкций против России, введенный ЕС в четверг, 2 июня. Он не стал выбирать выражений, назвав страны ЕС "имбецилами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, новые санкции призваны "теперь уж точно порвать экономику России в клочья".

"Европейские имбецилы в своем рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян", - сказал он, добавив, что "в итоге никто ничего не получит - ни у нас, ни за рубежом, инвестиции превратились в пыль".

По мнению Медведева, после отказа от российской нефти европейцам "придется рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества", при этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, таких, например, как дизель.

Напомним, постоянные представители государств Европейского союза утвердили 6 пакет санкций против России 2 июня. Детальнее о том, какие именно ограничения ввел ЕС против РФ в 6 пакете - в статье РБК-Украина.

Как сообщалось, Сербия останется без российской нефти из-за эмбарго на импорт, которое ввел Европейский союз.

Кроме того, ЕС, как отмечают в Офисе президента, должен давить санкциями на Россию до самого завершения войны.

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