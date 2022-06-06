Медведев отреагировал на введение шестого пакета санкций, назвав европейцев "имбецилами"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал 6 пакет санкций против России, введенный ЕС в четверг, 2 июня. Он не стал выбирать выражений, назвав страны ЕС "имбецилами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.