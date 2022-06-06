Медведєв відреагував на запровадження шостого пакету санкцій, назвавши європейців "імбецілами"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував 6 пакет санкцій проти Росії, запроваджений ЄС у четвер, 2 червня. Він не став вибирати висловлювань, назвавши країни ЄС "імбецилами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.