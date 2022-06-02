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В ОП заявили, что нельзя останавливаться с усилением санкционного давления против России

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Четверг 02 июня 2022 22:24
В ОП заявили, что нельзя останавливаться с усилением санкционного давления против России Фото: Ростислав Шурма (facebook.com)
Автор: Александр Мороз

Союзникам Украины нельзя останавливаться с усилением санкционного давления против России. Факт прекращения войны является единственным необходимым результатом всех санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя Офиса президента, члена санкционной группы Ермака-Макфола Ростислава Шурму.

"Кто-то справедливо скажет, что уровень санкций, особенно после шестого пакета от ЕС, и так рекордный. Но каковы реальные результаты санкционного воздействия? Остановило ли это российскую агрессию? Именно факт прекращения войны является единственным необходимым результатом всех санкций", - заявил Шурма.

Именно поэтому группа заявляет: санкции обсуждаются слишком долго, они недостаточны, следует продолжать давить.

"Например, за все время в санкционные списки попало едва 30 российских банков. Это более 300! "Газпромбанк" просто превратился в хаб всех платежей за российские энергоносители, а это десятки миллиардов. Так поможет ли отключение Сбербанка от SWIFT, что мы, конечно, приветствуем? Риторический вопрос, и поняла ответ: нужно заблокировать, с замораживанием счетов и активов, все финансовые учреждения страны-агрессора", - добавляет Шурма.

Относительно газа и неготовности стран ЕС к резким движениям по отказу от него, в группе эксперте Ермака-Макфола соглашаются, что нужно время подготовить альтернативу газу.

"А если Россия отключит газ уже завтра, потому что вы не согласитесь платить в рублях (и не должны, потому что это не предусмотрено контрактом)? Минуточку, так это же УЖЕ случилось. То есть, вопрос не стоит, отказываться ли от российских энергоносителей, а стоит "на чьих условиях это произойдет?". Кроме того, чем раньше, тем дольше до зимы, которой все боятся. Все последствия можно уменьшить, многие рецепты предлагается в нашей дорожной карте энергетических санкций",- говорит Шурма.

Напомним, сегодня эксперты группы Ермака-Макфола заявили, что задержка с введением шестого пакета снизила эффективность ранее принятых мер и призвали Европейский Союз ускорить введение полного эмбарго на российские энергоносители.

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