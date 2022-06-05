Сербия останется без российской нефти из-за санкций ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербское издание N1 .

Как заявили в Министерстве горной промышленности и энергетики Сербии, из-за санкций страна не сможет получать российскую нефть по Адриатическому нефтепроводу (JANAF).

"Новый пакет санкций запрещает поставки российской нефти через любой порт, по морю, а нефтяная индустрия Сербии снабжается сырой нефтью, которая доставляется танкерами в порт Омишаль (в Хорватии). Это означает, что больше нет возможности поставить российской нефти на НПЗ Панчево", - отметили в министерстве.

Также сообщается, что Сербии придется искать других поставщиков нефти.