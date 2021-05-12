ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Медведчук получил статус подозреваемого с 11 мая, - Офис генпрокурора

Новина українською →
Украина, Среда 12 мая 2021 20:52
Медведчук получил статус подозреваемого с 11 мая, - Офис генпрокурора Фото: Медведчуку вручили подозрение в госизмене (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Народный депутат Виктор Медведчук стал подозреваемым по делу о государственной измене еще 11 мая. Сегодня его вызвали в Офис генпрокурора для проведения следственных действий, а не вручение подозрения.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В прокуратуре отметили, что 11 мая 2021 года Медведчуку сообщили о подозрении в порядке и способом, предусмотренным УПК Украины.

"В связи с этим он получил статус подозреваемого именно с этой даты (11 мая - ред.)", - пояснили в Офисе генпрокурора.

Сегодня же Медведчуку и его адвокатам вручили экземпляр подозрения, чтобы обеспечить право на защиту.

"После его прибытия в Офис генерального прокурора, по требованию народного депутата и его защитников, им был предоставлен экземпляр врученного 11 мая 2021 года сообщения о подозрении для ознакомления, с целью обеспечения права на защиту", - рассказали в прокуратуре.

Также во время визита Медведчука в Офис генпрокурора ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

11 мая Виктору Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение.

По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам. Среди них госизмена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Глава СБУ Иван Баканов пояснил, что Медведчук решал вопросы своего бизнеса в оккупированном Крыму с президентом России Владимиром Путиным.

Глава Службы безопасности уточнил, что, по данным ведомства, Козак сейчас находится в России, а Медведчук - на территории Украины, однако точное его место нахождения неизвестно.

Позже вечером 11 мая Медведчук заявил, что находится в Украине и не собирается скрываться от правосудия. Он считает, что проведенные у него дома и в офисе обыски противозаконны.

В комментарии РБК-Украина советник руководителя Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк отметил, что уголовные производства и подозрение в отношении нардепа Виктора Медведчука очень важны для достижения реальной прозрачности государственности в Украине. Поскольку политика Медведчука направлена на разрушение украинской государственности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Виктор Медведчук
NEWS
Комендантский час, закрытые школы и сигналы тревоги: ситуация в городах Израиля из-за обстрелов
Комендантский час, закрытые школы и сигналы тревоги: ситуация в городах Израиля из-за обстрелов
DAILY
"Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет