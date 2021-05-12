Медведчук получил статус подозреваемого с 11 мая, - Офис генпрокурора
Народный депутат Виктор Медведчук стал подозреваемым по делу о государственной измене еще 11 мая. Сегодня его вызвали в Офис генпрокурора для проведения следственных действий, а не вручение подозрения.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
В прокуратуре отметили, что 11 мая 2021 года Медведчуку сообщили о подозрении в порядке и способом, предусмотренным УПК Украины.
"В связи с этим он получил статус подозреваемого именно с этой даты (11 мая - ред.)", - пояснили в Офисе генпрокурора.
Сегодня же Медведчуку и его адвокатам вручили экземпляр подозрения, чтобы обеспечить право на защиту.
"После его прибытия в Офис генерального прокурора, по требованию народного депутата и его защитников, им был предоставлен экземпляр врученного 11 мая 2021 года сообщения о подозрении для ознакомления, с целью обеспечения права на защиту", - рассказали в прокуратуре.
Также во время визита Медведчука в Офис генпрокурора ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
11 мая Виктору Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение.
По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам. Среди них госизмена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
Глава СБУ Иван Баканов пояснил, что Медведчук решал вопросы своего бизнеса в оккупированном Крыму с президентом России Владимиром Путиным.
Глава Службы безопасности уточнил, что, по данным ведомства, Козак сейчас находится в России, а Медведчук - на территории Украины, однако точное его место нахождения неизвестно.
Позже вечером 11 мая Медведчук заявил, что находится в Украине и не собирается скрываться от правосудия. Он считает, что проведенные у него дома и в офисе обыски противозаконны.
В комментарии РБК-Украина советник руководителя Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк отметил, что уголовные производства и подозрение в отношении нардепа Виктора Медведчука очень важны для достижения реальной прозрачности государственности в Украине. Поскольку политика Медведчука направлена на разрушение украинской государственности.