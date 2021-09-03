Медведчука оставили под арестом, а в РФ пригрозили контрмерами в случае вступления Украины в НАТО: новости за 2 сентября

Народному депутату Виктору Медведчуку продлили домашний арест еще на 60 суток, США выделили Украине 45 млн долларов гуманитарной помощи, в Украину идет сильное похолодание. Подробнее о том, что произошло в четверг, 2 сентября - в материале РБК-Украина.

Медведчука оставили под арестом еще на два месяца

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест народному депутату Виктору Медведчуку еще на 60 суток.

Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

В России пригрозили контрмерами в случае вступления Украины в НАТО

Возможное вступление Украины в НАТО приведет к тому, что Российская Федерация примет контрмеры. В частности, проведет перебалансировку ситуации. По словам, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вступление Украины в НАТО представляет опасность для Москвы.

" НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ", - отметил он.

США выделили Украине 45 млн долларов гумпомощи

Соединенные Штаты предоставили Украине гуманитарную помощь в размере 45 млн долларов. Эти средства выделили на поддержку 3,4 млн украинцев, которые пострадали и страдают от российской агрессии на Донбассе.

Напомним, США также планируют предоставить Украине дополнительную помощь в борьбе с COVID, которая включает поддержку холодовой цепи хранения вакцин и дополнительные 12,8 млн долларов.

Медальный зачет девятого дня Паралимпиады-2020: Украина вернулась на пятое место рейтинга

В рамках девятого дня Паралимпиады-2020 украинские спортсмены отметились девятью медалями, среди которых три золотые. Украина, со своей стороны, вернулась на пятое место зачета.

Подробнее о том, кто завоевал награды – в материале РБК-Украина.

Наводнение в Нью-Йорке стало первым в истории. Известно о 8 погибших

Ураган "Ида" стал причиной первого в истории наводнения в Нью-Йорке (США). На данный момент известно о не менее восьми погибших.

Сообщается, что ураган принес рекордные осадки в среднюю часть Атлантического океана и на северо-восток США. В частности, первое в истории наводнение произошло в Нью-Йорке, а в Центральном парке зафиксировали самый влажный час за все время наблюдений (с 20:51 до 21:51) по местному времени.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию. Он призвал людей не выходить из домов.

Троещина-Осокорки: в Киеве появится новая линия метро (схема)

Метро в Киеве объявило о своих планах построить новую линию подземки, которая соединит Троещину и Осокорки. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

По словам парламентария, Кабинет министров выделил 50 миллионов гривен на корректировку проекта Левобережной линии метрополитена Троещина - Осокорки. Также 50 миллионов гривен направили на корректировку проекта участка Подольско-Выгуровской линии метрополитена от станции "Вокальная" до станции "Радужная".

Напомним, что первая часть новой линии будет начинаться от улицы Милославской до станции метро "Левобережная" и электродепо "Троещина". На ней будет шесть станций. О сроках выполнения проекта не сообщается.

Температура стремительно полетит вниз: в Украину идет сильное похолодание

Погода в Украине в первые осенние выходные неприятно удивит холодной погодой. Местами возможны кратковременные дожди, а вот температура в ночные часы может упасть до +4 градусов.

Подробнее о погоде в ближайшие несколько дней читайте в материале Styler.