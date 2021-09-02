Нью-Йорк затопило из-за урагана "Ида": людей просят не выходить из домов
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию из-за сильных дождей, которые привели к наводнениям и затоплениям в городе. Он призвал людей не выходить из домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Пожалуйста, оставайтесь дома сегодня вечером и позвольте нашим службам быстрого реагирования и службам экстренной помощи выполнять свою работу. Держитесь как можно дальше от метро. Держитесь подальше от дорог. Или вообще не выезжайте на дороги", - призвал мэр.
Известно, что последствия тропического шторма "Ида" привели к затоплению метрополитена в штате, из-за чего почти все линии подземки прекратили свою работу. Спасатели эвакуировали людей из метрополитена.
Кроме того, из-за непогоды были приостановлены все "полетные операции", но впоследствии власти заявили о возобновлении авиарейсов.
Между тем, шторм также охватил южную Луизиану. Также в штате Нью-Джерси по меньшей мере девять домов были разрушены.
Напомним, что ураган "Ида" оставил более миллиона человек штата Луизиана без света. Он оказался гораздо опаснее, чем прогнозировали метеорологи.
Ранее сообщалось, что ураган "Ида" изменил направление реки в США.