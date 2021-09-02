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США выделили Украине 45 млн долларов гумпомощи

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Четверг 02 сентября 2021 17:06
США выделили Украине 45 млн долларов гумпомощи Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты предоставили Украине гуманитарную помощь в размере 45 млн долларов. Эти средства выделили на поддержку 3,4 млн украинцев, которые пострадали и страдают от российской агрессии на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение госсекретаря США Энтони Блинкена в Twitter.

"США предоставляют дополнительные 45 млн долларов в виде гуманитарной помощи народу Украины. Эта помощь позволит нашим гуманитарным партнерам поддержать многих из примерно 3,4 млн нуждающихся украинцев", - написал он.

Напомним, США планируют предоставить Украине дополнительную помощь в борьбе с COVID, которая включает поддержку холодовой цепи хранения вакцин и дополнительные 12,8 млн долларов.

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