Наводнение в Нью-Йорке стало первым в истории. Известно о 8 погибших

Ураган "Ида" стал причиной первого в истории наводнения в Нью-Йорке (США). На данный момент известно о не менее восьми погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Сообщается, что ураган принес рекордные осадки в среднюю часть Атлантического океана и на северо-восток США. В частности, первое в истории наводнение произошло в Нью-Йорке, а в Центральном парке зафиксировали самый влажный час за все время наблюдений (с 20:51 до 21:51) по местному времени.

Также сообщается, что полиция Нью-Йорка зафиксировала семь погибших в городе, еще один человек умер из-за наводнения в пригороде Нью-Джерси.