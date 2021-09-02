ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В России пригрозили контрмерами в случае вступления Украины в НАТО

Новина українською →
Москва, Четверг 02 сентября 2021 14:25
В России пригрозили контрмерами в случае вступления Украины в НАТО Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Возможное вступление Украины в НАТО приведет к тому, что Российская Федерация примет контрмеры. В частности, проведет перебалансировку ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вступление Украины в НАТО представляет опасность для Москвы.

"Потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ", - отметил он.

Напомним, на вчерашней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Джо Байден заявил, что поддерживает стремление Украины в НАТО.

Но в Белом доме подчеркнули, что США не могут единолично принимать решения по членству Украины в НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Украина
NEWS
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
DAILY
День рождения гривны. Что пережила украинская валюта за 25 лет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина День рождения гривны. Что пережила украинская валюта за 25 лет