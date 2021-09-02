В России пригрозили контрмерами в случае вступления Украины в НАТО

Возможное вступление Украины в НАТО приведет к тому, что Российская Федерация примет контрмеры. В частности, проведет перебалансировку ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вступление Украины в НАТО представляет опасность для Москвы. "Потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ", - отметил он.