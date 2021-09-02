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Медальный зачет девятого дня Паралимпиады-2020: Украина вернулась на пятое место рейтинга

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Токио, Четверг 02 сентября 2021 18:07
Медальный зачет девятого дня Паралимпиады-2020: Украина вернулась на пятое место рейтинга Фото: Украина вернулась на пятое место рейтинга Паралимпиады-2020 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках девятого дня Паралимпиады-2020 украинские спортсмены отметились девятью медалями, среди которых три золотые. Украина, со своей стороны, вернулась на пятое место зачета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Украины.

Кто отметился золотой медалью:

  • Мария Помазан во время соревнований по толканию ядра;
  • Владислав Загребельный во время соревнований по прыжкам в длину;
  • Максим Крипак во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров на спине.

Кто отметился серебряной медалью:

  • Елизавета Мерешко во время соревнований по плаванию на дистанцию 400 метров вольным стилем;
  • Виктор Дидух и Максим Николенко во время соревнований по настольному теннису;
  • Антон Коль во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров на спине;
  • Оксана Ботурчук во время соревнований в беге на дистанцию 100 метров.

Кто отметился бронзовой медалью:

  • Денис Остапченко во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров вольным стилем;
  • Алексей Денисюк во время соревнований по пулевой стрельбе из малокалиберного скорострельного пистолета на дистанции 25 метров.

Медальный зачет девятого дня Паралимпиады-2020: Украина вернулась на пятое место рейтинга

Фото: медальный зачет девятого дня Паралимпиады-2020 (Google )

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